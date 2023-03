Wegen Raubs beziehungsweise räuberischen Diebstahls nahm die Polizei einen Jugendlichen fest. Dieser hatte am Mittwochnachmittag einen Kiosk in Bruchmühlbach betreten und mehrere Päckchen Zigaretten, entwendet wobei er gewalttätig gegen die Verkäuferin wurde. Der Jugendliche flüchtete. Die Frau wurde bei dem Gerangel, als sie die Flucht verhindern wollte, leicht an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später widerstandslos festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, wie die Polizei berichtet. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.