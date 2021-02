Das hintere Kennzeichen samt Halterung von einem Ford Kuga abgerissen hat ein unbekannter Mann am vergangenen Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 19.30 Uhr in der Alsenzstraße dabei beobachtet und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Römerstraße. Der Täter hat eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer weiten Jeanshose, weißen Schuhen und einer dunklen Winterjacke. Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.