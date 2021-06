Am Wochenende 26./27. Juni, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, fällt die Regionalbahn von Kaiserslautern (Abfahrt 0.45 Uhr) nach Lauterecken aus. Zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und verkehrt als Ersatz für diesen Zug ein Bus mit veränderten Fahrzeiten. Das hat die DB Region mitgeteilt. Grund sind Bauarbeiten an den Schienen.