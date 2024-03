Letztlich war es wohl ein Kinderstreich, der viel schlimmer hätte ausgehen können. Am Donnerstagabend wurde vom Parkdeck der Mall „K in Lautern“ ein Kanaldeckel auf die Maxstraße geworfen. Nach einem Fall von rund 18 Metern traf die Schachtabdeckung mit einem Durchmesser von rund 14 Zentimetern und einem Gewicht von knapp einem Kilogramm das Auto einer 35-Jährigen auf der Motorhaube. Die Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstagmorgen mitteilten, sind wohl drei Kinder für die Tat verantwortlich. Die Polizei hatte anfangs wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Ermittler kamen den zwei zwölfjährigen Jungen und dem elf Jahre alten Mädchen durch die Angaben von Zeugen und der Anhörung der Kinder auf die Spur. Der Mitteilung zufolge gibt es keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen, da das Strafgesetzbuch diese gegen Kinder unter 14 Jahren verbietet. Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass eine strafrechtlich relevante Verletzung der Aufsichtspflicht vorliege.