Ein kleiner Kanaldeckel ist am frühen Donnerstagabend vom Parkdeck der Mall aus 18 Metern Höhe auf die Maxstraße geworfen worden und hat dort ein Auto getroffen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 35-jährige Fahrerin des VW Tiguan nicht verletzt, sie stand jedoch unter Schock und wurde von Rettungskräften versorgt. Die Schachtabdeckung hat einen Durchmesser von etwa 14 Zentimetern und wiegt rund ein Kilogramm, sie traf den Wagen auf der Motorhaube. Nach Zeugenaussagen könnten Kinder oder Jugendliche die Werfer sein. Die Polizei kontrollierte im Bereich des Einkaufszentrums mehrere Personen und stellte die Personalien fest. Sie nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Wer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auffällige Personen im Mall-Parkhaus gesehen hat, kann sich an die Polizei Kaiserslautern wenden unter 0631 3692620.