Aus Anlass des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember macht die Aids-Hilfe Kaiserslautern am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 16 Uhr vor der Sparkasse in der Fackelstraße auf die Themen HIV und Aids aufmerksam.

Trotz aller Verbesserung der Medikation und Testmöglichkeiten erlebten Menschen, die mit HIV leben, weiterhin Diskriminierungen unterschiedlicher Art, schildert Robin Roth von der Aids-Hilfe Kaiserslautern. Ob im privaten Umfeld, im Berufsleben oder bei medizinischen Terminen: In allen Bereichen begegneten den Menschen, die mit HIV leben, Unwissenheit und Ablehnung. Die aktuelle Kampagne, initiiert und finanziert von der Deutschen Aidshilfe, der Deutschen Aids-Stiftung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, habe das Ziel, auf diese Umstände aufmerksam zu machen, aufzuklären und sich gegen Diskriminierung stark zu machen.

Seit 35 Jahren kläre die Aids-Hilfe Kaiserslautern über HIV und Aids auf und unterstütze Menschen, die mit HIV leben, so Roth. In diesen Jahren habe sich vieles zum Guten verändert. In den Anfangsjahren habe der Schwerpunkt auf der Unterstützung und Betreuung der von der Krankheit Aids unmittelbar und mittelbar Betroffenen gelegen. Durch die Entwicklung und Verbesserung der Medikamente habe sich der Schwerpunkt der Arbeit seither verschoben. Die HIV-Infektion reihe sich inzwischen bei den chronischen Krankheiten ein, sei gut therapierbar und bedeute somit kein Todesurteil mehr. Die frühe Diagnose sei entscheidend, unterstreicht Roth. Je früher eine Infektion festgestellt werde, desto geringer sei das Risiko auf langfristige Beeinträchtigungen. Um Spätdiagnosen zu verringern, hatte die Aids-Hilfe in der vergangenen Woche den HIV-Schnelltest anonym und kostenfrei angeboten. So könnten Menschen erreicht werden, die bisher HIV nicht auf dem Schirm haben, so Roth. Unerkannte Infektionen könnten dadurch frühzeitig gefunden werden. Die Labordiagnostik, die das Gesundheitsamt Kaiserslautern anbiete, könne der Schnelltest jedoch nicht ersetzen. Bei einem reaktiven Schnelltest erfolge grundsätzlich ein Verweis an das Gesundheitsamt, um per Labortest eine Diagnose zu erhalten.

Das Team der Aids-Hilfe beantworte am Samstag gerne alle Fragen zu HIV und Aids und sexuell übertragbare Infektionen, so Robin Roth. Außerdem bestehe die Möglichkeit, an einem Quiz teilzunehmen; die Spendensammlung in der Fußgängerzone unterstütze die Arbeit des Vereins. Mit Unterstützung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung wird im Union-Kino der Film „Dallas Buyers Club“ gezeigt.