Am Neujahrstag musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg kurz nach 23 Uhr ausrücken, um einen Kaminbrand in Olsbrücken zu löschen. Der Schornstein eines Wohnhauses in der Hohlstraße hatte Feuer gefangen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, gab es einen starken Funkenflug aus dem Kamin.

Feuer greift nicht über

Vorsorglich rollten die Helfer die Schläuche aus und schlossen sie an die Wasserversorgung an, um sofort löschen zu können, falls das Feuer auf das Haus übergesprungen wäre. Außerdem rüstete sich ein Trupp mit Atemschutz aus. Letztlich genügte es aber, dass die Einsatzkräfte den Schornstein über die Drehleiter auskehrten. Danach wurden Messungen mit einer Wärmebildkamera vorgenommen, um etwaige Glutnester zu entdecken. Vor Ort war auch ein Schornsteinfeger.

„Zum Glück haben die Bewohner den Kaminbrand zur späten Stunde noch selbst rechtzeitig bemerkt. Ich weiß nicht, ob nachts bei dem dichten Nebel, der während des Einsatzes herrschte, das Feuer gleich entdeckt worden wäre“, stellte der stellvertretende Wehrleiter Danny Schulz fest. Rund zwei Stunden waren 28 Helfer mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.