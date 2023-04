Wenn die Profis in Übersee, in der weltweit stärksten Football-Liga, der NFL, ihr großes Finale, den Super Bowl bestreiten, sind die Amateure meist gerade aus den Startlöchern gekrochen. Für sie steht Wintertraining in der Halle an, bei dem die Grundlagen für die Saison gelegt werden. Die Kaiserslautern Pikes starten in die letzten Wochen der Vorbereitung. Der Spielplan für die neue Saison steht.

Bekannte Gegner gibt es in diesem Jahr mit den Wiesbaden Phantoms, Mainz Golden Eagles und Darmstadt Diamonds. Das Trio aus Hessen und aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sind die Gegner in der Gruppe A, auf die die Hechte, auch in diesem Jahr angeführt von Headcoach Kai Lehmann treffen. Gegen die Gegner dieser Gruppe treffen die Pikes in Hin- und Rückspiel aufeinander. In der Gruppe B heißen die Gegner Frankfurt Pirates, Vorjahresmeister Montabaur Fighting Farmers, Rüsselsheim Crusaders und Kassel Titans. Auf die Teams der Gruppe B treffen die Pikes nur einmal, entweder zu Hause oder auswärts.

Die Heimspieltermine stehen bereits fest. Gegen die Frankfurt Pirates spielen die Pikes am 22. April im Schulzentrum Süd. Am 20. Mai (Mainz Golden Eagles), 17. Juni (Wiesbaden Phantoms), am 8. Juli (Montabaur Fighting Farmers), sowie am 2. September (Darmstadt Diamonds) finden die weiteren Heimspiele im Schulzentrum Süd statt.

Der neue Defense Coordinator

„Ich denke, der Vorstand ist zufrieden mit der Arbeit des Coachingstaff“, meint Kai Lehmann, der das footballübliche große Trainerteam um sich schart. Der Headcoach, der in Hirschhorn wohnt, begrüßt in seinem Team auch Dietmar Gross, der künftig als Defense Coordinator arbeitet und für die Belange der Pikes-Abwehrreihen verantwortlich zeigt. „Nach kurzen, aber guten Gesprächen hat er den Job übernommen“, erklärt der 36-jährige Lehmann, der sich als Ziel gesetzt hat mit seinem Team nicht aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga Mitte abzusteigen. „Mit den Absteigern aus der GFL 2, mit Wiesbaden und Frankfurt wird die Liga wieder sehr stark werden“, fügt Lehmann an und rechnet mit einer Qualitätssteigerung gegenüber dem Vorjahr.

Er sehe zurzeit einen Aufstieg in die GFL 2, die 2. Football-Bundesliga, als schweres Unterfangen an. „Ich persönlich denke, dass Wiesbaden das stärkste Team stellen wird, da sie jahrelang ein sehr gutes Team sind und waren. Ihre Jugendarbeit ist hervorragend“, erklärt der Pikes-Headcoach.

Keine Trickspielzüge

Einem will Lehmann, der Familienvater, der bei einem Kontraktor der BASF Ludwigshafen arbeitet, treu bleiben. „Wir halten uns daran: Spiele nichts, was du nicht trainierst hast“, sagt Lehmann, der weiterhin den üblichen Standards des Football treu bleiben will und von den vielerorts beliebten Trickspielzügen nicht viel hält. Mit seinem von vielen bekannten Spielzügen geprägten Spiel hat er im Vorjahr schon einer Vielzahl von Gegnern Kopfzerbrechen bereitet.

Nicht mehr bei den Pikes wird künftig Malcom King, einer der Schlüsselspieler der Mannschaft von Kai Lehmann sein. Der 29-Jährige, der seit 2019 für Kaiserslautern spielte, wechselt zu den Saarland Hurricanes, die in Saarbrücken beheimatet sind, in die oberste deutsche Spielklasse, die GFL. „Es gibt Abgänge und Zugänge. Die Abgänge konnten wir gleichwertig ersetzen“, erklärt Lehmann, dessen Mannschaft im vergangenen Jahr nur an den Montabaur Fighting Farmers scheiterte und sonst eine klasse Saison absolvierte.