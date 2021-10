40 Jahre Trainer bei ein und demselben Verein? Schaffen nicht viele. Heinz Somfleth schon! Seit 40 Jahren trainiert der Inhaber der Trainer-A-Lizenz und Wertungsrichter S des Deutschen Tanzsportverbandes Tanzpaare beim Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern.

Die Erfolgsliste seiner Turnierpaare ist lang, sehr lang. Als Trainer ist Somfleth dabei immer präsent und zwar durch alle Gruppierungen hindurch. Er trainiert sie alle, da spielt es keine Rolle, ob Turniereinsteiger, Turnier-Leistungstanzpaare oder Breitensporttänzer vor ihm auf dem Parkett stehen.

Heinz Somfleth gilt als Meister der Technik und König der Choreographie, setzt seine Paare als absoluter Perfektionist sowohl auf den langen als auch auf den kurzen Seiten in Szene. Welche Figuren werden am besten miteinander kombiniert? Welche Reihenfolge führt zu perfekter Phrasierung und somit zum besten Vertanzen der Musik? Welche Pose krönt die Harmonie der Tanzfolge? Bei Heinz Somfleth gab und gibt es immer die passenden Antworten auf solche turnierentscheidenden Fragen.

Das Erfolgspaar

Gemeinsam mit seiner Frau Ilse Somfleth tanzte sich Heinz Somfleth von 1966 bis 1991 erfolgreich von Turnier zu Turnier. Der dreifache Gewinn der French Open in Paris, der Gewinn der German Open, damals noch in Mannheim, zählen zu den größten Erfolgen des Paares. Nicht zu überbieten war aber zweifellos der Gewinn der British Open in Blackpool, die damals als inoffizielle Weltmeisterschaft galten.

Der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern hat seinen langjährigen Trainer nun in einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus in Rodenbach geehrt. Die Tanzpaare hoffen, dass der Trainer, der dem Tanz-Club inoffiziell sogar schon länger als 40 Jahre zur Verfügung steht, auch zukünftig auf alle Fragen eine Antwort weiß und seine ungebrochene Freude am Tanzen weitergibt.