Die Junioren-Garde des Karnevalvereins 1838 Kaiserslautern (KVK) hat sich durch den Gewinn des BDK-Turniers im Januar in Düren für die Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft im bayerischen Hof qualifiziert.

Gemeinsam mit 14 weiteren Garden aus ganz Süddeutschland konkurriert der Karnevalverein 1838 Kaiserslautern am Samstag ab 9 Uhr um den Titel. „Dass wir uns überhaupt qualifiziert haben, ist schon ein riesengroßer Erfolg. Von daher wären wir mit einem Platz unter den ersten zehn schon mehr als zufrieden“, stellt Trainerin Katharina Nocke klar. Für die sechs Turniertänzerinnen der Juniorengarde standen als Vorbereitung auf das Großereignis, zu dem am Samstag rund 5000 Zuschauer erwartet werden, drei Trainingseinheiten pro Woche auf dem Programm.

Fanbus gechartert

Dass die KVK-Familie geschlossen hinter ihrem Aushängeschild steht, zeigt die Tatsache, dass die Juniorengarde von einem eigens dafür gecharterten Fanbus begleitet wird. Die Eintrittskarten hierfür waren in Windeseile vergriffen. Da die Fahrt in das rund 430 Kilometer entfernte Hof mindestens ungefähr fünf Stunden dauert, erfolgt die Anreise bereits am Vortag.

„Die Vorfreude bei den Mädels ist sehr, sehr groß. Viele von ihnen tanzen schon seit Kindesbeinen bei uns im Verein und sind nun erstmals bei einer so großen Meisterschaft dabei. Von daher wollen wir in erster Linie Spaß haben und unseren Auftritt vor einer solch großen Kulisse genießen“, betont Trainerin Nocke, die in der Junioren-Garde insgesamt zwölf Mädchen im Alter zwischen elf und 15 Jahren trainiert.