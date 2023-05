Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sportler brauchen Proteine, aber brauchen sie auch Shakes und Ergänzungsmittel, und was ist in so einem Shake überhaupt drin? Maren Rheingans, Ernährungsberaterin des Unifits Kaiserslautern, kennt die Antwort, und die ist nicht nur appetitlich.

Ob Protein-Brot, Pudding mit extra Eiweiß, über den Eiweißdrink bis hin zum proteinstrotzenden Nahrungsergänzungspulver, die Werbetrommel für proteinangereicherte Lebensmittel