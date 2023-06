Die Gruppe Aschira lädt zum Benefizkonzert mit Klezmer, jiddischen Liedern und Songs aus der chassidischen Tradition Osteuropas nach Siegelbach ein.

Unter dem Namen Aschira, hebräisch für „Ich will singen“, waren Sängerin Lisa Brosch und ihr Mann Andreas (Gitarre, Gesang) mit jüdischer Folklore in den 80er und 90er Jahren unterwegs. Nun gibt es ein Konzert mit sechs Musikern aus der Region. Am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, sind in der evangelischen Kirche in Siegelbach jiddische Lieder über die Liebe, das Lernen, die Amerika-Sehnsucht und das Älterwerden zu hören, dazu Lieder aus der ostjüdischen Tradition, Lieder aus Israel und fröhliche Klezmerstücke. Es spielen Rainer Soffel (Gitarre, Gesang, Cajon), Frank Zeihsel (Bass), Brigitte Gemmecker-Gropp (Geige), Andrea Liese (Geige), Richard Percifill (Cello) und Norbert Christmann (Akkordeon, Saxofon). Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die neue Pergola des Evangelischen Kindergartens Siegelbach gebeten.