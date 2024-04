Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Band aus Erlangen macht seit 1990 eine in Spaß, Energie und Guiness getränkte Mischung aus Rock, Punk und Irish Folk. Nun veröffentlichen die Männer ihr neues Album „The Green Machine“, das auf Bewährtes setzt, aber auch unerwartete Momente zu bieten hat. Steffen Rüth hat sich mit Frontmann Ralf „Albi“ Albers unterhalten, der sich auf ein Jahr voller Konzerte freut – am 4. Mai auch in der Kammgarn.

„The Green Machine“ klingt wirklich sehr schwungvoll und schmissig.

Das war unsere Absicht. Das ist an sich unsere Absicht, seitdem wir Musik