Am Donnerstag (15 Uhr, Rathaus) stellt Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) im Umweltausschuss die jüngste Stadtklimaanalyse vor. Die Ergebnisse sind alarmierend, sagte er im Vorfeld der RHEINPFALZ. Die Daten sagten klar aus, dass es in Zukunft zumindest in Teilen der Innenstadt im Sommer zu heiß wird und es vor allem für ältere Menschen zu gesundheitsgefährdenden Situationen kommen kann, wenn sich nichts ändere. „Wir brauchen dringend Wasser in der Stadt, da könnte die Freilegung der Lauter helfen“, so Steinbrenner. Wichtig sei, dass es mit dem Gutachten Hinweise gebe, die auch Architekten und Planer nutzen sollten. Es müsse perspektivisch mehr begrünt, entsiegelt und durchlüftet werden. Auch die Anzahl der Trinkwasserbrunnen sollte erhöht werden. Gut sei, dass beispielsweise in der neuen Stadtmitte künftig mehr Bäume Schatten spenden als bisher. Sie müssten allerdings zunächst eine gewisse Größe erreichen. „Deshalb ist es wichtig, dass wir mit Blick auf die nächsten 30 Jahre jetzt handeln“, so der Dezernent. Für die Studie war mittels Modellberechnungen das künftige Stadtklima im Jahr 2055 simuliert worden. Die Analyse liefert Ergebnisse zur nächtlichen Lufttemperatur, Kaltluftproduktion sowie zur Wärmebelastung am Tag.