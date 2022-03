Der Impfbus macht am Mittwoch, 9. März, Station an der BBS I. Von 10 bis 17 Uhr wird in einem Teil der Schulsporthalle geimpft. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna (mRNA), Johnson&Johnson (Vector) und Novavax (Protein-Vakzin) stehen zur Verfügung, entsprechend den Vorgaben der Stiko. 400 Impfdosen können verabreicht werden.

Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren müssen eine Einverständniserklärung der Eltern mitbringen; diese steht unter www.corona.rlp.de zum Download bereit. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren muss eine erziehungsberechtigte Person anwesend sein. Fünf- bis Elfjährige können auch dann nicht am Impfbus geimpft werden, wenn die Impfung grundsätzlich möglich ist. Kinder ab zwölf Jahren können sich auch mit Schülerausweis, Krankenversicherungskarte oder Geburtsurkunde ausweisen. Bei Warteschlangen werden Nummern vergeben.