Wer am Samstagabend in Richtung Humberg Ausschau gehalten hat, um den Humbergturm als leuchtende Kerze zu sehen, wurde enttäuscht. Die Illumination des Humbergturms, die ursprünglich für Samstag, 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr, angekündigt war, konnte wegen technischer Probleme nicht stattfinden.

Das hat Werner Lademann, der Vorsitzende des Humbergturm-Vereins, am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Nicht alle Gurte, mit denen die LED-Lichterketten um das Mauerwerk befestigt werden, hätten bis Samstagabend fixiert werden können, so Lademann. Auch sei der Humbergturm am Samstag in der Dunkelheit vollständig von Nebel umhüllt gewesen, der die Sicht auf den Humberg versperrt hatte.

Am Sonntagabend war es dann so weit: Der Humbergturm präsentierte sich als leuchtende Kerze. Weißer Stumpf und roter Docht.