Am Samstag, 11. Mai, wird auf dem Rathausplatz in Landau Spargel geschält. Ab 9 Uhr geht die Aktion zu Gunsten des Fördervereins des Hospiz für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße los. Gegen 14 Uhr ist laut Ankündigung das Ende geplant. Das Hospiz feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Wer Zeit und Lust hat, ist zum Spargel schälen willkommen.