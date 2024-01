Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Pfalzliga-Spitzenspiel gastiert der Tabellendritte HSG Kaiserslautern am Samstag (19 Uhr) beim souveränen Spitzenreiter HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Das Team von Trainer Christoph Schubart ist bislang verlustpunktfrei und peilt den 14. Sieg in Folge an.

Der Kampf um die Meisterschaft in der fünfthöchsten Spielklasse war bislang eine einseitige Angelegenheit. Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt (26:0 Punkte) gewann alle bisherigen Spiele mit mindestens