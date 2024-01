Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Jagdhausweiher ist zurück. Noch im Sommer war in dem Weiher südlich von Dansenberg kein Tropfen Wasser mehr. In den vergangenen Tagen tummelten sich dort sogar wieder Schlittschuhläufer, Kinder spielten Eishockey – wie früher. Was sagen der Eigentümer, die Stadt und Behörden zu dieser Entwicklung?

Hatte sich im Sommer schon dichtes Grün auf dem Boden des Gewässers ausgebreitet, ist jetzt wieder eine ausgedehnte Wasserfläche zu sehen, die sich bis zum ursprünglichen