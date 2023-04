Im Abstiegskampf befindet sich der TuS Hohenecken. Das Team von Trainer Benny Hassenfratz setzt alles daran, um das Klassenziel in der Fußball-Verbandsliga zu erreichen. Ein Sieg am Karsamstag (15.30 Uhr) in der Heimpartie gegen den TB Jahn Zeiskam wäre für den TuS nicht nur ein schönes Ostergeschenk, sondern würde auch seine Position in der Tabellenmitte festigen.

Gestärkt gingen die Hohenecker am vergangenen Wochenende aus der Partie beim FC Bienwald Kandel. Nachdem sie zuvor auswärts zweimal heftig unter die Räder geraten waren und dann auch noch zu Hause gegen Basara Mainz eine deprimierende Niederlage hinnehmen mussten, war das Unentschieden in Kandel ein Erfolgserlebnis, zumal sie sich da gegen einen Konkurrenten behaupteten, der wie sie um den Ligaverbleib bangen muss. „Das war Abstiegskampf pur“, fasste Coach Hassenfratz seine Spieleindrücke zusammen und setzte hinzu, dass er mit dem Punkt „gut leben“ könne. Nach 24 Spielen hat der TuS nun 31 Zähler auf dem Konto und steht nach wie vor auf dem zehnten Tabellenplatz. Stünde die Hassenfratz-Truppe nach dem 32. Spieltag noch dort, wäre sie auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga mit von der Partie.

Abstiegssorgen braucht sich hingegen der nächste Gegner der Hohenecker nicht zu machen. Mit 40 Punkten rangiert der TB Jahn Zeiskam auf dem komfortablen fünften Platz. Auch wenn die Jahn-Truppe keine Chance mehr hat, in den Kampf um Rang zwei einzugreifen, sollte der TuS nicht damit rechnen, auf einen nicht allzu motivierten Gegner zu treffen. Dass der TB noch Siegeswillen hat, zeigte er zuletzt im Heimspiel gegen Basara, das er mit 1:0 gewann. An das Hinspiel dürften die Hohenecker keine guten Erinnerungen haben, verloren sie es doch glatt mit 0:3.