In der Kritikerumfrage der „Opernwelt“ wurde er zum Nachwuchssänger des Jahres gekürt. Im Mai und Juni wird Konstantin Krimmel Liederabende in Freinsheim und Heidelberg geben. Was macht seinen Gesang aus?

Optisch könnte der Mann auch locker als Outdoor-Abenteuer-Profi durchgehen. Oder als Berliner IT-Hipster. In Wahrheit aber ist Konstantin Krimmel klassischer Lied- und Opernsänger. Und zwar