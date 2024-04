Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Hohenecken ist die Welt auf den ersten Blick ziemlich in Ordnung, sogar ein kleiner Lebensmittelmarkt hat eröffnet. Claudia Schneider hat bei Ortsvorsteher Alexander Rothmann (CDU) nachgehakt, wie es an der B270, die den Stadtteil durchschneidet, weitergeht, wie prekär die Zustände bei der Feuerwehr sind und wann die Ortsverwaltung verkauft wird.

Wie lange müssen die Hohenecker noch auf die Umgestaltung der B270 warten?

„Hoffentlich nicht mehr zu lange, nach Angaben der Stadtverwaltung soll es noch in diesem Jahr damit losgehen“,