Diebe sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Spesbach in ein Firmengelände eingebrochen. Die Täter überstiegen einen Zaun und entwendeten aus den abgestellten Fahrzeugen mehrere hochwertige Werkzeuge, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden liege im fünfstelligen Bereich. Die Polizei fragt: Wem sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges im Gewerbegebiet im Bereich des Netto-Marktes beobachtet? Hinweise an die Polizei Landstuhl unter Telefon 06371 8050.