Die katholische und die evangelische Hochschulgemeinde Kaiserslautern/Homburg laden anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinden und der Technischen Universität Kaiserslautern für Sonntag, 11. Oktober, 11 Uhr, zu einem ökumenischen Universitätsgottesdienst in die Friedenskirche in Kaiserslautern ein.

Bei der Feier werden sich im Rahmen einer Dialogpredigt Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Kirchenpräsident Christian Schad und Universitätspräsident Arnd Poetzsch-Heffter den Fragen der Studenten stellen. Hochschulseelsorgerin Pfarrerin Britta Geburek-Haag und Hochschulseelsorger Pfarrer Stefan Seckinger gestalten und leiten den Gottesdienst. Für den musikalischen Rahmen sorgt der klassische Chor der TU Kaiserslautern unter der Leitung von Berthold Kliewer. Anmeldungen für die Feier per E-Mail an: pfarramt.kl.friedenskirche@evkirchepfalz.de. Der Gottesdienst kann an dem Tag auch im Livestream mitgefeiert werden: http://live.kirchen-in-kl.de.