Insgesamt 74 Qualifikationsturniere hat es gebraucht, um aus 354 Teams die 15 Finalteilnehmer im Fritz-Walter-Cup zu ermitteln. Zur Eröffnung des Landesfinales am Montag ab 10.30 Uhr in der Barbarossahalle in Kaiserslautern hat sich hoher Besuch angekündigt.

Knapp 3000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2011 und jünger aus Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen, Realschulen Plus und Förderschulen in Rheinland-Pfalz waren bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb am Ball. Die besten von ihnen ermitteln nun in den Kategorien Jungen, Mädchen und Förderschulen ihre Landesmeister. Dieser vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und der Fritz-Walter-Stiftung ins Leben gerufene Wettbewerb, der die Integration über die Schularten hinweg fördert, zählt zu den Leuchtturmprojekten der Stiftung, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Hoher Besuch

Für das Landesfinale hat sich bereits hoher Besuch angekündigt: So wird das Turnier von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem Stiftungs-Vorsitzenden Alexander Schweitzer um 10 Uhr eröffnet. Auch zur Siegerehrung, die für 16.30 Uhr geplant ist, werden zahlreiche Ehrengäste erwartet: Miriam Welte, Thomas Hengen, Uwe Scherr und Maskottchen „Betzi“ haben ihr Kommen bereits zugesagt.

HHG dominant

Beim Regionalentscheid nicht wirklich gefordert wurden die Mädchen vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Ohne eine einzige Ersatzspielerin dominierte das von Markus Berndt und Martin Maaß betreute Team die Konkurrenz nach Belieben. In ihren vier Spielen erzielte das HHG 26:0 Tore. Die Konkurrenz am Montag wird sich voraussichtlich nicht so leicht geschlagen geben. Bei den Jungs haben sich gleich zwei Schulen aus Trier für das Finale qualifiziert. Das HHG scheiterte beim Regionalentscheid an der IGS Mainz-Bretzenheim, die als Mitfavorit ins Rennen geht.

Info

Die fürs Landesfinale qualifizierten Teams:

Jungen: Rhein-Gymnasium Sinzig, Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim, Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen, Humboldt-Gymnasium Trier, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier.

Mädchen: Gymnasium auf dem Asterstein Koblenz, Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur, Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern, Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer, Thomas-Morus-Gymnasium Daun, Privates St.-Josef-Gymnasium Biesdorf.

Förderschulen Jungen (Jahrgänge 2009 und jünger): Berggarten-Schule Siershahn, Nardini-Schule Germersheim, Meulenwald-Schule Schweich. lbd