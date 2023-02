Die Fastnacht in Form einer Piccolo-Flasche Sekt ist im Beet vor der „Kalause“ wieder vergraben. Beim traditionellen Heringsessen des Karnevalvereins, das an Aschermittwoch zum ersten Mal in der „Kalause“ stattfand, versprach KVK-Präsident Udo Bröckelmann, sie sorgfältig zu hegen, um sie dann am nächsten „Elften im Elften“ in Magnumgröße ausgraben zu können.

Wer davon ausgegangen war, dass von den aktiven und offiziellen Gästen keiner einer anstrengenden Saison eine Träne nachweinen würde, lag falsch. Es flossen nicht nur die sprichwörtlichen, sondern echte Tränen bei Carolin 2.0, als die Prinzessin von einer aufregenden Amtszeit berichtete. Es sei eine so tolle und lustige Zeit gewesen, dass am Ende der 103 Tage währenden Amtszeit ihr Kleid und die Schuhe komplett hinüber seien. Später durfte sie dann noch wie gewohnt den Herren ihre Krawatten abschneiden.

Ehe der Präsident den Burgschlüssel über die Beigeordnete Anja Pfeiffer an die Stadt zurückgab, durfte sich die Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt aus dessen Saisonrückblick noch die Sorgen mitnehmen, die den Verein mit eigenem Vereinsheim nach zwei auch finanziell sehr schwierigen Jahren besonders drücken. Die Andeutung Bröckelmanns, dass man sich seitens der Stadt Unterstützung vorstellen könne, gehörte dazu.

Bevor Pfeiffer unterstützt vom Beigeordneten Peter Kiefer die schwere Schlüssellast übernahm, zollte sie dem KVK Respekt und Anerkennung für eine tolle Kampagne. Peter Kiefer, der in seiner Amtszeit öfter dem Verein einen der relevanten Schlüssel gebracht und wieder abgeholt hatte, verabschiedete sich. Nächstes Jahr habe er mehr Zeit, verkündete er mit Hinweis auf seine im Sommer zu Ende gehende Amtszeit. Die KVKler wussten direkt, wo sie Kiefer selbst würden einsetzen könnten: „Beim Männerballett“, hieß es mehrfach, und auch „als e schääner Doller“.