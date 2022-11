Teile der Hauptstuhler Straße (in Höhe der Hausnummer 2) sind von Dienstag, 8. November, bis voraussichtlich Freitag, 18. November, voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden Neubauten an die Versorgungsleitungen angeschlossen. Der Verkehr wird über Bruchmühlbach-Miesau und Hauptstuhl umgeleitet.