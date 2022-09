Worte verpflichten zu Taten … Eine Redensart, die Hans-Georg Mader nicht fremd ist. Im Gegenteil. Als Vorsitzender der Kolpingfamilie Zentral Kaiserslautern weiß er sich seit vielen Jahren einem Leitwort von Adolf Kolping, dem Gründer der Bewegung, verpflichtet: „Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz.“ Es ist der Leitsatz für die jährliche „Aktion Bruderhilfe“ der Kolpingfamilie Zentral. Waren es ab 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg Hilfsmaßnahmen und Arbeitseinsätze für Bedürftige, bei denen sich Kolpingmitglieder engagierten, machte Norbert Thines, verstorbener Ehrenvorsitzender der Kolpingfamilie Zentral und Ehrenbürger der Stadt, die „Aktion Bruderhilfe“ 1965 zur festen Einrichtung.

Etliche Hilfskonvois nach Osteuropa

„Seit dieser Zeit engagiert sich die Kolpingfamilie in zahllosen Hilfsmaßnahmen im In- und Ausland. Mit praktischer, finanzieller und materieller Hilfe auf karitativem oder humanitärem Gebiet in Kaiserslautern, in der Region und über Ländergrenzen hinweg“, berichtet Mader. Hilfskonvois gingen nach Polen, Rumänien, Jugoslawien und in die Ukraine. „Sie wurden teils unter großem Risiko und mit persönlichen Opfern der Beteiligten direkt vor Ort in Krisengebiete gebracht, um Not zu lindern, wo sie am größten war.“ In Afrika wurde die Missionsarbeit des aus Kaiserslautern stammenden Paters Joachim Liebrich, in Indonesien wurden die Projekte des in Ramstein geborenen Paters Heinrich Bollen unterstützt.

Ende der 90er Jahre kam die Bruderhilfe Menschen in Polessje/Weißrussland zugute, die von den Auswirkungen der Atomkatastrophe von Tschernobyl stark betroffen waren. Auch die Unterstützung von Menschen sowie Einrichtungen in der Region ist nicht zu kurz gekommen, verweist Mader auf Hilfen für die Essensausgabe der Franziskanerinnen und den deutsch-chilenischen Verein „Juntos“, der am Sonntag zu einem Solidaritätslauf für ein Kinderheim in Chile einlädt. Wenn Mader am Donnerstag, 18.30 Uhr, im Pfarrheim St. Maria die diesjährige „Aktion Bruderhilfe“ eröffnet, blickt diese auf 75 Jahre zurück.