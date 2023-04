Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachwuchsfußballer der Grundschule Dansenberg haben sich am Montag in einem spannenden Finale gegen die Kontrahenten der Theodor-Heuss-Grundschule in der Jahrgangsstufe 2012 und jünger den ersten Platz der Fußballmeisterschaft der Kaiserslauterer Grundschulen gesichert.

Mit einem 2:1-Sieg verwies die Mannschaft aus Dansenberg den Gegner im Finale auf den zweiten Platz. Im Turnier der jüngeren Grundschüler aus den ersten und zweiten Klassen konnte sich die