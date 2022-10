Das erste Konzert der Saison am Pfalztheater am 23. Oktober, 18 Uhr, im Großen Haus bringt neben seltener zu hörenden Stücken zwei Besonderheiten: Einmal stellt sich mit der Pianistin Alexandra Dariescu die „Artistin in Residence“ am Pfalztheater vor. Und das tut sie noch auf einem außergewöhnlichen Instrument.

Die „Goldenen Zwanziger“ – neben einem enormen Wirtschaftsaufschwung blühten nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg auch Wissenschaft und Kultur in Europa wieder auf. Mittendrin: der französische Komponistenbund „Groupe des Six“. Von Germaine Tailleferre, der einzigen Frau der Gruppe, steht die „Ballade für Klavier und Orchester“ von 1923 auf dem Programm und damit impressionistischer Wohlklang, der in Richtung Moderne aufbricht. Von einer der Galionsfiguren des Impressionismus, Maurice Ravel, stammt das zweite Werk des Abends. Sein Klavierkonzert G-Dur, zwischen 1929 und 1931 entstanden, verwendet neben iberischen folkloristischen Einsprengseln auch deutliche jazzige Anklänge.

Beide Stücke exponieren die junge rumänische Pianistin Alexandra Dariescu, die in der aktuellen Spielzeit als „Artist in Residence“ am Pfalztheater präsent ist. Sie hat sich neben unbekannteren Werken vor allem auch solche von Komponistinnen auf die Fahnen geschrieben. Premiere hat neben der Musikerin auch das Instrument, auf dem sie an diesem Abend spielen wird: ein Flügel aus der kleinen, aber feinen Manufaktur Fazioli. Die norditalienische Nobelschmiede fabriziert seit rund 40 Jahren nicht mehr als 200 Instrumente pro Jahr in Handarbeit und mit hochwertigsten Materialien.

Brahms 2. Sinfonie rundet das Programm ab, es spielt die Pfalzphilharmonie unter GMD Daniele Squeo. Karten unter www.pfalztheater.de und 0631 3675-209.