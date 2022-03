[aktualisiert 17.44 Uhr] Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstag in der Innenstadt eine Gasleitung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Vorfalls im Bereich der Luitpoldstraße gab es am Nachmittag aber Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr bat zeitweise über die sozialen Medien darum, die Innenstadt zu meiden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde war es die Hauptgasleitung, die Schaden nahm, als eine Firma im Zuge des Glasfaserausbaus dort tätig war. Über eine sogenannte Erdrakete sollten die Leitungen unter der Straße hindurchgeschossen werden, wie der stellvertretende Wehrleiter Rüdiger Väth erläutert: „Genau die Gasleitung wurde getroffen.“ Der Alarm sei gegen 13 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Die rückte mit Katastrophenschutz und Gefahrstoffzug an. 40 bis 45 Kräfte seien im Einsatz gewesen, sagt Väth. Hinzu kamen unter anderem noch Polizei, Rettungsdienst und Werke. Zwei Häuser mussten geräumt werden, berichtet Sarah Scheer, Fachbereichsleiterin Feuerwehr und Märkte in der Verbandsgemeinde. Beim Eintreffen am Einsatzort seien beim Messen „explosionsfähige Mischungen“ festgestellt worden, berichtet der stellvertretende Wehrleiter. Um den Schaden an der Leitung zu beheben, musste die Straße aufgeschnitten werden. Gegen 17 Uhr war die Leitungen repariert, dann wurde aber noch eine Art Fackel aufgebaut, mit der das Luft-Gast-Gemisch abgefackelt worden sei, sagte Väth. zs