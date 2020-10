Die Gartenschau-Saison endet offiziell am Samstag, 31. Oktober. Am Sonntag, 1. November, öffnet sie von 11 bis 16 Uhr noch mal ihre Tore, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, Kürbisse mit nach Hause zu nehmen. Die Früchte waren bisher Teil der Kürbis-Ausstellung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wald“ stand. „Es wäre schade, wenn die vielen schönen und auch essbaren Kürbisse nicht im Kochtopf landen. Ich werde mit meiner Mannschaft in dieser Zeit vor Ort sein und die Besucher dabei unterstützen, die Kürbisse zu ernten“, erklärte die Leiterin der Gartenschau, Christine Schweigert. Jeder der Interesse habe, Kürbisse nach Hause zu nehmen, solle eine Beißzange mitbringen, um die Kürbisse, die mit einem Kabelbinder befestigt seien, von den Figuren trennen zu können. Eintritt auf die Gartenschau muss an diesem Tag nicht mehr bezahlt werden. Allerdings sind mit Ausnahme der Toiletten und der Spielplätze alle sonstigen Bereiche auf der Gartenschau, wie die Ausstellungen und das Bistro, geschlossen.