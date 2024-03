Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So viele Zuschauer sah man schon lange nicht mehr im Buchenloch. Wohl an die 500 waren es am kühlen Mittwochabend – bei einem Jugendpokalspiel. Das bestritten die A-Junioren der TSG Kaiserslautern gegen den FSV Mainz 05. Dabei zogen sie sich gegen das Bundesligateam achtbar aus der Affäre.

Dass es für die Lauterer Nachwuchstruppe ein besonderes Spiel war. Gegen einen nicht alltäglichen Gegner. Das sah man schon beim Betreten der Sportanlage. Da stand in voller Vereinsfarbenpracht