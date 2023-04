Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Thomas Brenner fotografiert, geht’s rund. Manchmal karrt er mehrere Lieferwagen voller Equipment und Staffage durch halb Europa. Verköstigt oft zwei Dutzend Statisten und schlägt sich mit landestypischen Verordnungen und Verwaltungsstrukturen herum. Was bei solchen aufwendigen Aktionen herauskommt, ist toll Inszenierte Fotografie. Wer eine der Serien des gesellschaftskritischen Künstlers sehen will, hat derzeit an einem recht ungewöhnlichen Ort die Möglichkeit dazu.

Brenners Bilder führen eine Idee aus der Konzeptkunst der frühen Beatles-Zeiten („Staged Photography“) fort. Oft bunt und schrill und nicht selten provokant sind die