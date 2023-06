Thomas Brenner zählt zu den engagiertesten Kaiserslauterer Künstlern Immer wieder bringt er Projekte auf den Weg, die unsere Gesellschaft kritisch beleuchten. Nun hat Brenner etwas Neues angeschoben – im Union-Kino.

Brenner zeigt eine Ausstellung unter dem Motto: „Die Zeitung im Kühlschrank, das Brillenetui in der Obstschale“. Dabei gehts um das Thema Demenz in Zusammenarbeit mit der Pflegeschule Kaiserslautern. Vernissage ist am 9. Juni ab 15 Uhr im Union Kino in der Lauterer Kerststraße 24.

Die schräge Band Hauptsachedurch tobt am 9. Juni ab 20.30 Uhr durch den Benderhof in der Lauterer Richard-Wagner-Straße. Sie macht punkige Musik mit kritischen Texten, laut Presseinfo „oldschool“ à la „ambitioniertem Dillentantismus“. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Beim deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest auf dem John F. Kennedy-Platz in Ramstein spielt die Lauterer Band From Da Soul Soul, Pop und Funk am 9. Juni, 20 Uhr. Eintritt frei.

Wer an der Sommertour „Madonna im Fels“ des Humbergturm Vereins teilnehmen will, sollte sich am 9. Juni um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Bremerhof einfinden und etwa drei Stunden Zeit mitbringen. Anmeldungen über baumgaertner@humberg-Kaiserslautern.de.

9. Juni: Ladaniva Foto: Alexis Youslaa

Zackigen und lebendigen Balkanpop auf Folklorebasis gibt’s am 9. Juni, 20 Uhr, im Cotton Club der Kammgarn. Die armenische Band Ladaniva spielt ihn. Karten: kammgarn.de.

Weiter geht’s im Cotton Club am Samstag, 20 Uhr: Die algerische Sängerin Djazia Satour bietet arabische Folklore mit poppigen Anklängen.

Volles Programm bietet die Freiluftbühne auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog: Am 9. Juni, 18 Uhr, kommt das Duo 2 4 the Show mit Rock und Pop, am 10. Juni, 18 Uhr, Dressinger Acoustic Jam und am 11. Juni, 15 Uhr, Steffi & Die Backbeats.

Die Foreigner-Tributeband Juke Box Hero stürmt am 10. Juni, 19.30 Uhr, das Mackenbacher Waldstadion (ausgeschildert). Karten: Telefon 06374 994065 und an der Abendkasse.

10. Juni: Djazia Satour. Foto: Yannick Siegel

Am 11. Juni, 11 Uhr, geht die Reihe der Lauterer Volksparkkonzerte in die nächste Runde. Zu Gast ist bei freiem Eintritt das rund 30-köpfige Orchester des Musikvereins Kollweiler mit Blasmusik querbeet.

Eine öffentliche Probe zur Straßenperformance „Belleville im 5/4 Takt“ läuft am 11. Juni, 19 Uhr, im Lauterer Wadgasserhof. Dabei geht’s um die Eigenheiten der alten Lauterer Straßenviertel. Eintritt frei.

Die Erfenbacher brauen bekanntermaßen das „Bachbahnbier“ im englischen Braustil. Das entsprechende Brauereifest startet am 11. Juni, 11 Uhr, im Zentrum von Erfenbach. Dabei können das Bachbahnmuseum und das Künstlerhaus besichtigt werden.

Am 12. Juni, 20 Uhr, tritt das Konstantin-Wecker-Trio im Kasino der Kammgarn auf. Was aber sicher alle Wecker-Fans schon lange wissen.

Im schönen Kirchheimbolandener Connemara Irish Pub in der Schloßstrasse sind am 13. Juni, 20 Uhr, bei der Traditional Irish Music Session alle willkommen, die Gitarre, Dudelsack, Mandoline oder Flöten spielen können. Der Eintritt ist frei

Im Kuseler Kinett, am Hofacker 11, spielt am 13. Juni, 20 Uhr, die Rockcombo Trip Westerns aus Brighton auf, am 16. Juni, 20 Uhr, die belgische Avantgarde-Popband Uma Chine. Karten: kinett-kusel.de.

Am 13. Juni, 19.30 Uhr, liest der Pfälzer Autor Hasan Özdemir in der Kirchheimbolandener Stadtbibliothek in der Schloßstraße 37 bei den Donnersberger Literaturtagen aus seinem im März erschienen Gedichtband „Atembruch“. Karten unter der Telefon 06352 1712.

In der Reihe „Lauterer Sommerabende“ tritt am 15. Juni , 17 Uhr ,die Band Small Pint am Lauterer Riesenbrunnen auf mit it Hits von den Beatles bis Morissette. Der Eintritt ist frei. Viel Spaß.