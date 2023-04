Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Darf ein Saarländer eigentlich in der Pfalzbibliothek auftreten? Na, ausnahmsweise! Denn Michael Geib ist ein alter Bühnenprofi und den Lauterern recht gut bekannt. Als ehemaliger Leiter des Doku-Zentums Ramstein, als Bühnenpartner der Schauspielerin Hannelore Bähr und überhaupt als künstlerischer Tausendsassa. Und wenn die Pfalzbibliothek hinterher nicht in Saarbibliothek umbenannt wird, ist ja alles in Ordnung.

Am Samstag ab 11 Uhr morgens kann man also in der Pfalzbibliothek in der Lauterer Bismarckstraße erleben, was Geib unter dem Motto „Surprise, Surprise“ an Überraschungsthemen