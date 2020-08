Das Waldwarmfreibad Miesau wird nach dem Einbruch vom Wochenende voraussichtlich am morgigen Mittwoch wieder seine Türen für Badegäste öffnen. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich (CDU), am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Wir arbeiten auf Hochtouren, um die angerichteten Schäden so schnell es geht zu beseitigen.“ Die Täter hätten in der Nacht auf Sonntag am Eingang die Glas-Schiebe-Elemente aufhebelt und eine Scheibe zerschlagen. Aus dem Innern des Kassenhäuschen ließen sie laut Emich einen rund zehn Jahre alten Computer samt Monitor mitgehen. Teile davon seien inzwischen auf einem Feld entdeckt worden. „Den nigelnagelneuen Scanner, den wir erst im Juni zur Erfassung der Corona-Kontaktdaten angeschafft haben, ließen die Täter nicht mitgehen, sondern warfen diesen ins Wasser“, schüttelt der Bürgermeister den Kopf über das Vorgehen der Einbrecher, die vermutlich auf Bargeld aus gewesen seien und frustriert reagierten, als sie keines fanden. Derzeit sei ein Schreiner dabei, den Eingangsbereich zu reparieren. Daneben müsse ein neuer Scanner per Eilbestellung beschafft und der Computer ersetzt und mit der Bad-EDV bespielt werden, berichtet Emich und geht davon aus, dass alle Arbeiten bis Mittwoch erledigt sein werden.