Seine Vorfreude auf die kommende Zeit ist groß. „Die Stimmung bestens“, meint Franz Wosnitza. „Endlich wieder zur Trompete greifen, endlich wieder Musik machen und in strahlende Gesichter schauen.“ Immer mittwochs lädt der Vollblutmusiker im Juli und August zum „Sommerswing“ von 19 bis 22 Uhr in den Volkspark ein. „Handgemachte, hochwertige, spannende Musik, aus einer der größten Musikfamilien der Welt, dem Jazz“, erwartet das Publikum. Dazu sei es nicht wichtig, große Verstärkeranlagen aufzubauen. „Wir Musiker liefern unser Können und die Technik darf uns dabei begleiten.“ Der Sommerswing sei ein besonderes Angebot für Freunde guter Musik, wobei ein Pils, ein guter Tropfen Pfälzer Wein und kleine Gerichte nicht fehlen werden, macht Wosnitza Lust auf den Sommerswing.

Mit Eintritt und Sitzplatz

Die letzten Konzerte hätten gezeigt, dass es notwendig sei, Stühle zu stellen und jedem Besucher einen Sitzplatz anzubieten. Dazu wird ein Eintrittsgeld von drei Euro erhoben. Damit der Einlass unkompliziert und schnell vonstatten geht, gibt es die Möglichkeit, eine Dauerkarte für alle acht Veranstaltungen oder eine Karte für nur vier Veranstaltungen im Internet zu erwerben. Dauerkarten gibt es wie die Tagestickets auch an der Abendkasse. „Ich heiße schon jetzt jeden willkommen. Wir wissen, wie wichtig es ist, Freude am Leben in einer guten Gemeinschaft zu genießen“, brennt es Wosnitza unter den Nägeln.

Noch vor dem Sommerswing wartet auf den Bandleader der Unnerhaus Jazzband am kommenden Wochenende ein Jazz-Blues & Boogie Festival, auf das er sich seit 17 Jahren immer wieder aufs Neue freut. Dazu ist ihm der Weg ins Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg im Berner Oberland der Schweiz nicht zu weit. Noch auf der Suche ist Wosnitza nach einem geeigneten Urlaubsort für sich, seine Frau Nicole und einen jungen Golden Retriever. „Für uns und mit einem neuen Familienmitglied eine neue Situation!“ Eine Woche möchte der 69-Jährige ausspannen, bevor ihn Anfang September das Barbarossafest Swinging Lautern wieder voll im Griff haben wird.