Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Normalerweise präsentieren die Mitglieder der Foto- und Labor-AG (Flab-AG) von Campus Kultur ihre Arbeiten „live“ ein- bis zweimal pro Jahr ihrem Publikum. In diesen Zeiten muss das allerdings digital vonstatten gehen. Und so stellt die RHEINPFALZ die acht Fotografen der virtuellen Ausstellung „K-Town“ in einer Serie vor. Den Anfang macht Bernd Zerger.

Die erste Kamera im Leben des Fotografen Bernd Zergers war uralt – gemessen an ihm selbst. Als Knirps von zwölf Jahren fiel ihm in seiner Familie jene bereits alte Rolleiflex samt Belichtungsmesser