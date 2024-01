Das Forstamt Kaiserslautern führt derzeit Verkehrssicherungsarbeiten in Landstuhl und Kindsbach durch. In Landstuhl ist der Waldbereich südlich des Friedhofs betroffen. Gearbeitet wird von der Friedhofstraße bis zur IGS Am Nanstein, teilt Revierleiter Günter Benkel mit. Dort sind die Wege und Pfade gesperrt. Außerdem erfolgen Forstarbeiten im Bereich der Burg Nanstein/ehemalige Stallungen. Auch hier werden kurzfristig Wege und Pfade zur Sicherheit gesperrt. In Kindsbach ist der Wald oberhalb der Weiherstraße betroffen. Hier wird teilweise mit einer Ampelschaltung gearbeitet. Wege und Pfade sind vom Naturdenkmal Sandgrube bis zum Bärenlochweiher nicht passierbar. Das Forstamt bittet darum, die Absperrungen unbedingt einzuhalten und diese Waldgebiete zu meiden.