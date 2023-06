Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine Totempfähle aus den unterschiedlichsten Hölzern hätten sicher so manchen Prärie-Indianer in helle Begeisterung versetzt. Auch die hölzernen Wandreliefs, abstrakten Holzbilder oder Wächterstelen des Schrollbacher Holzbildhauers Konrad Schmitt sind stets formsicher und ausdrucksstark. Einerseits liegt diese eindrückliche Wirkung an den verwendeten Hölzern. Denn oft sind diese uralt und stammen aus dem Abriss historischer Bauernhäuser oder Scheunen. Andererseits weiß Schmitt dieses Holz höchst geschickt einzusetzen und naturnah zu färben. Zurzeit sind Werke von Konrad Schmitt in der Schreinerei der Kammgarn zu sehen.

Und zwar in der Ausstellung „Faces & Lines“, in deren Rahmen Konrad Schmitt eine ganz neue Serie von Farblamellen-Quadraten und Objekten zeigt. Außerdem