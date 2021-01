Mehrere Anrufer meldeten am Montag der Polizei einen Brand in der Johannisstraße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Vormittag aus. Laut der Anrufer brannte es in einem Neubau. Wie die Polizei weiter mitteilt, bestand jedoch keine Gefahr. Am vermeintlichen Brandort – eine Baustelle – hatten Arbeiter lediglich in einem Fass Holz verbrannt.