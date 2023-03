Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dreiwöchiger Spielpause bestreitet die U19 des 1. FC Kaiserslautern am kommenden Wochenende wieder eine Partie in der Bundesliga Süd/Südwest. Die Roten Teufel empfangen am elften Spieltag die Stuttgarter Kickers. Angestoßen wird die Begegnung am Samstag (14 Uhr) auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion.

Beide Mannschaften belegen in der Liga derzeit einen der jeweils sieben Abstiegsplätze. Vor dem Kellerduell steht Kaiserslautern in der Tabelle lediglich einen Punkt vor den Kickers. Bevor es