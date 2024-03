Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Oberliga-Korbjäger des 1. FC Kaiserslautern unterlagen am Samstag beim Tabellenneunten MJC Trier mit 64:69 (30:34) und rutschten am letzten Spieltag noch auf Rang vier ab. Sie verpassten damit das selbst gesteckte Saisonziel, einen Platz unter den ersten drei. Die Damen verabschiedeten sich am Sonntag nach zwei Jahren in der Regionalliga mit einem 57:49 (32:24)-Sieg bei der TSG Wieseck in die Viertklassigkeit.

Der dritte Saisonsieg kam für die Regionalliga-Damen von Trainer Max Middleton zu spät. Der Abstieg der Barbarossastädterinnen stand bereits vorher fest. Trotz Punktgleichheit mit der TSG Wieseck