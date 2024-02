Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen des 1. FC Kaiserslautern haben im Heimspiel am Sonntag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Durch den 51:45 (28:28)-Überraschungserfolg gegen die TV Hofheim Huskies schloss der Tabellenletzte nach Punkten zur DJK Nieder-Olm auf und hat sein Schicksal nun wieder selbst in der Hand.

„Ich bin mir sicher, dass wir vor dem entscheidenden Duell gegen die TSG Wieseck noch einen Überraschungssieg landen können“, hatte Trainer Max Middleton unmittelbar im Anschluss an die