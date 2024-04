Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langer Pause starten die jungen Roten Teufel direkt mit einer Mammutaufgabe wieder in den Ligabetrieb: Am 23. Spieltag treffen sie in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf Tabellenführer FC Bayern München.

Die Profis des FC Bayern München mögen den Kampf ums Meisterrennen wohl endgültig in den Sand gesetzt haben, umso besser läuft es aber bei ihren jungen Vertretern: Punktgleich