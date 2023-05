Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die U17 des 1. FC Kaiserslautern steht am Sonntag die nächste Herausforderung an. Zu Gast ist die SpVgg Unterhaching, die an der Tabellenspitze der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest steht und durch ihr starkes Kollektiv besticht. Die Partie wird um 11 Uhr auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion angepfiffen.

Nach den furiosen 4:5 und 4:4 gegen den VfB Stuttgart und Mainz 05 gilt es für den FCK, wieder mehr defensive Stabilität auf den Platz zu bringen. „Wir haben über die Woche noch