Während es sonst beim Derby des FCK gegen Mannheim schon mal zu Ausschreitungen zwischen den Anhängern kam, sind diesmal überschwänglich feiernde Fans Grund für polizeiliche Ermittlungen. Der FCK appelliert an sie, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Und will interne Missachtung aufarbeiten.

Der FCK-Bus wurde am Samstag nicht nur von Spalier stehenden Fans verabschiedet, sondern bei der Heimkehr auf dem Betzenberg von etlichen hundert Begeisterten empfangen, die sich über den deutlichen Auswärtssieg freuten. Dabei kam auch Pyrotechnik zum Einsatz, so dass die Straße teils kaum zu sehen war. Außerdem standen viele Fans recht eng beieinander, vor allem, als sie zum Mannschaftsbus drängten, einige trugen keine Maske.

Von dem euphorischen Empfang stellte nicht nur der FCK selbst ein Video in die sozialen Netzwerke, auch Fotos und Filme von Fans verbreiteten sich rasant im Internet. Dies wurde jenen nun zum Verhängnis, denn die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und des Einsatzes von Pyrotechnik.

Polizei braucht noch länger für Video-Auswertung

„Zu unterscheiden ist zwischen strafrechtlich Relevantem, also der Pyrotechnik, was wir verfolgen, und Verstößen gegen die Corona-Verordnung, wofür das Ordnungsamt zuständig ist“, erläutert Polizei-Sprecher Michael Hummel. Die Polizei geht den Fragen nach: Gab es Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz? Fand Körperverletzung statt, oder gar gefährliche Körperverletzung?

Dafür werten die Beamten nun die verschiedenen Videos von Samstag aus.

„Wir versuchen ausfindig zu machen, wer darauf zu sehen ist, dafür werden szenekundigen Beamte herangezogen“, erläutert Hummel. Über die Ergebnisse kann und will er nicht spekulieren, mit Sicherheit sagen kann er jedoch: „Die Auswertung kann Tage oder gar Wochen dauern.“ Denn auf den vernebelten, dunklen Bildern seien Personen nur schwer zu erkennen.

Leider nicht alle Corona-konform

Den Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen nachzugehen sei Aufgabe des Ordnungsamtes. „Wenn wir vom Ordnungsamt gefragt werden, geben wir natürlich Ergebnisse unserer Ermittlungen weiter.“ Der Stadtverwaltung „fehlen die Mittel und das Personal, um die im Netz kursierenden Videos systematisch“ auszuwerten, teilt deren Sprecherin mit. Deshalb sei das Ordnungsamt auf die Erkenntnisse der Polizei angewiesen und stehe mit ihr in ständigem Austausch.

Der FCK versucht nun Schadensbegrenzung. Eine Gratwanderung, denn einerseits macht FCK-Sprecher Stefan Roßkopf ganz deutlich, dass er die Nicht-Einhaltung von Corona-Maßnahmen nicht billigt, andererseits will er die Fans nicht verärgern. „Der emotionale und überwältigende Empfang unseres Mannschaftsbusses durch die FCK-Fans verlief in weiten Teilen, aber eben leider nicht zu hundert Prozent unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln“, lautet die offizielle Stellungnahme.

Emotionen nicht als Begründung ausreichend

Gegenüber der RHEINPFALZ lobt er die Fans für ihr bisheriges vorbildliches Verhalten in der Pandemie, „und auch auf den Autocorso haben sie verzichtet, nachdem wir uns der Polizei-Empfehlung angeschlossen und die Fans darum gebeten hatten“. Dass die Emotionen zu hoch geschlagen seien, will er jedoch nicht als Begründung gelten lassen, denn damit ließe sich zu einfach in vielen Fällen eine Missachtung der Corona-Regeln begründen.

Kritik am Verhalten von Spielern entgegnet Roßkopf, dass „das veröffentlichte Video ausschließlich getestete Spieler im geschlossenen Bus zeigt“. Auf einem kursierenden Fan-Video ist jedoch Mannschaftsführer Jean Zimmer zu sehen, wie er aus der geöffneten Tür der nahe stehenden Menge entgegenjubelt und ein Fanlied anstimmt. „Nicht-Corona-konforme Handlungen wird der FCK intern aufarbeiten“, kündigt Roßkopf an.