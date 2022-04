Die Gemeinde will ihre Jumelage mit Kingsbridge wiederbeleben und lädt im Spätsommer zu einer Fahrt in die englische Partnergemeinde ein. „In den vergangenen beiden Jahren mussten wir unsere Treffen ja coronabedingt absagen“, freut sich Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD), dass es nun vom 27. August bis 3. September ein Wiedersehen mit den englischen Freunden geben wird. „Während unseres Aufenthalts finden mindestens zwei Tagesfahrten gemeinsam mit unseren Gastgebern in die Umgebung von Devon und nach Cornwall statt“, kündigt er an. „In der Vergangenheit konnten wir schon viele Sehenswürdigkeiten besuchen, aber es gibt immer noch Neues zu entdecken.“ Der Fahrpreis beträgt 250 Euro pro Person. Wie in den Vorjahren kommen die Pfälzer bei Einheimischen unter. Anmeldung bis spätestens 15. April unter Telefon 0172 6821255.