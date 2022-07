Endlich Ferien! Heute ist der erste Tag der großen Ferien in Rheinland-Pfalz. Damit fällt auch der Startschuss für die Sommertouren „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“. Der Auftakt unserer Aktion führt am Mittwoch, 27. Juli, auf den Hauptfriedhof der Stadt Kaiserslautern. Der Rundgang über das weitläufige Areal steht unter der kundigen Leitung des Historikers Roland Paul. Heute, Montag, ab 10 Uhr können Sie sich telefonisch für die Tour anmelden.

„Wir schauen uns ausgewählte Grabdenkmäler an, insbesondere will ich auf Gräber eingehen, die biografisch und bildhauerisch interessant sind“, verspricht Roland Paul. Der pensionierter Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, ist ein ausgemachter Experte für alles, was mit der Geschichte der Pfalz und ihrer Bewohner zu tun hat.

Der Hauptfriedhof von Kaiserslautern liegt im Osten der Stadt an der Mannheimer Straße. Angelegt wurde er in den 1870er Jahren, die erste Beisetzung fand 1874 statt. In den ersten Jahrzehnten wurde die als Park angelegte Anlage mehrfach erweitert, unter anderem nach Plänen des Stadtbaumeisters Hermann Hussong. Aber auch im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde der Friedhof mehrfach erweitert. Teile der Anlage stehen unter Denkmalschutz.

Paul kennt das Gelände gut, hat schon viele Führungen – auch für die RHEINPFALZ – über den Hauptfriedhof angeboten. Auf dem Programm der Führung am Mittwoch stehen – neben Informationen über die Friedhofskultur in Kaiserslautern – unter anderem die Ehrengräber der Stadt sowie Grabdenkmäler, die auffallen. „Wir werden auch am Grab des Dichters Paul Münch vorbei gehen“, verspricht Paul.

Der Rundgang, der am Vormittag geplant ist, dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmer werden gebeten, nicht nur an gutes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung zu denken. „Wir besuchen auch den jüdischen Teil des Friedhofs“, sagt Paul. Deshalb sei es für die Männer angebracht, eine Kopfbedeckung mitzubringen.

Info

Heute, Montag, 25. Juli, ist von 10 bis 12 Uhr unser Anmeldetelefon 0631/3737-288 für Sie, liebe Leserinnen und Leser, freigeschaltet. Die Teilnehmerzahl beim Auftakt der Sommertouren „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“, dem Rundgang über den Hauptfriedhof unter Führung von Roland Paul, ist auf 25 begrenzt. Den genauen Termin für die Tour, Treffpunkt und Uhrzeit, erfahren Sie bei der Anmeldung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung.